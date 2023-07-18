İtalya Başbakanı: Tahıl Anlaşmasını Silah Olarak Kullanmak İnsanlık Suçudur

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesine tepki göstererek, tahıl anlaşmasını silah olarak kullanmanın insanlık suçu olduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin, "Dünyayı besleyen ham maddeyi silah olarak kullanmak, bir başka insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

Başbakan Meloni yaptığı yazılı açıklamayla, Rusya'nın "tahıl koridoru anlaşmasının fiilen son bulduğuna" dair duyurusuna tepki gösterdi.

Meloni açıklamasında, " Rusya'nın tahıl anlaşmasını durdurma kararı, daha yoksul ülkeler için kimin dost, kimin düşman olduğunun bir başka kanıtı. Saldırıya uğrayan ile saldıran arasından ayrım yapmak istemeyen milletlerin liderleri düşünsün. Dünyayı besleyen ham maddeyi silah olarak kullanmak, bir başka insanlık suçudur." ifadelerine yer verdi.

Rusya'dan "tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.