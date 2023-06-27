İtalya Başbakanı Meloni ve ABD Başkanı Biden Ukrayna ve Rusya'yı Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya verilen destek ile Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Meloni ve Biden'ın telefon görüşmesine ilişkin başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'daki son olaylara odaklanıldı. Biden, Meloni'den İtalya'nın Akdeniz'deki ve Afrika'da istikrar için Avrupa Birliği ile işbirliğine dair taahhüdüne dair durumu sordu. Rusya'daki kriz ve bunun, Wagner grubunun Afrika'daki varlığına etkisi üzerinde büyük dikkatle duruldu." ifadeleri kullanıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya verilen destek ile Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Meloni ve Biden'ın telefon görüşmesine ilişkin başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'daki son olaylara odaklanıldı. Biden, Meloni'den İtalya'nın Akdeniz'deki ve Afrika'da istikrar için Avrupa Birliği ile işbirliğine ilişkin taahhüdüne dair durumu sordu. Rusya'daki kriz ve bunun, Wagner grubunun Afrika'daki varlığına etkisi üzerinde büyük dikkatle duruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Meloni ve Biden'ın iki ulus arasındaki derin bağları, transatlantik ittifakın sağlamlığını, NATO'nun birliğini, Vilnius'ta yapılacak bir sonraki NATO Zirvesi'nde ele alınacak konuları yeniden teyit ettikleri de belirtildi.