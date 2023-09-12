İtalya Başbakanı Meloni, Libya Başbakanı Dibeybe ile sel felaketi hakkında görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda sel felaketine dair görüştüğü bildirildi. Meloni, sel felaketi dolayısıyla taziyelerini iletti ve yardım faaliyetlerine devam etme konusunda hazır olduklarını aktardı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda sel felaketine dair görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Dibeybe'nin, Libya'nın doğu bölgesini ve özellikle Derne kentini etkileyen sel felaketini ele aldığı belirtilerek, "Başbakan Meloni, sel felaketi dolayısıyla kendi ve hükümeti adına taziyelerini iletti ve dayanışmasını dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Dibeybe'nin de selden etkilenen halka yardım konusunda ivedilikle harekete geçmesi ve özellikle İtalyan Kızılhaçı ile İtalyan İtfaiyesi'nin ulaştırdığı malzemeler dolayısıyla İtalya'ya teşekkür ettiği vurgulanan açıklamada, Başbakan Meloni'nin kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam etme konusunda tam olarak hazır olduklarını Dibeybe'ye aktardığı kaydedildi.

Bu arada, İtalya Başbakanlığından yapılan bir başka açıklamada da Meloni'nin, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile de sel felaketi bağlamında bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede taziyelerini ileten Meloni'ye, Hafter'in İtalya'nın yardımlarından ötürü şükranlarını dile getirdiği ifade edildi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.