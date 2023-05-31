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İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Meloni, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Giorgia Meloni İtalya Dünya Haberler

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