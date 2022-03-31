İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde çok önemli bir rol oynuyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını överek " Türkiye ile ilişkiler genel olarak çok düzeldi ama hala yapılacak çok şey var" dedi.

Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde uluslararası medyadan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Draghi, ağırlıkla Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili açıklamalar yaptı.

Draghi, Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve geçen haftaki NATO zirvesinde görüşülen Fransa-İtalya- Türkiye arasındaki üçlü iş birliği planlarıyla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

" Türkiye, gerek jeostratejik konumu ve gerekse çatışmanın tüm taraflarıyla olan ilişkileri sayesinde barış müzakerelerinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu bağlamda tüm ülkeler Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır. Özellikle de Fransa, İtalya ve Türkiye'nin bu konuda görüş alışverişinde bulunmaları ve genel olarak ticari ilişkileri yeniden inşa etmeleri ve güçlendirmeleri konusunda anlaştık."

Draghi, "Türkiye ile ilişkiler hem ticari olarak hem de genel olarak çok düzeldi ancak hala yapılacak çok şey var" diye ekledi.

Mario Draghi üç ülke arasındaki bu iş birliğinin, Fransız-İtalyan konsorsiyumu EuroSam ile Türkiye arasında geçen yıllarda ele alınan hava savunma sistemi projesiyle ilgili olup olmadığı sorusuna ise yanıt vermedi.

Üç ülke arasında 2017'de EuroSam ile SAMP/T hava savunma sisteminin birlikte üretilmesini de içeren bir çalışma başlatılmış ancak 2019'da Türkiye'nin Suriye'deki "Barış Pınarı Harekatı" nedeniyle süreç askıya alınmıştı.

Üçlü görüşme 'gelecek haftalarda'

Geçen hafta Brüksel'de yapılan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeler yapmıştı.

Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda bu görüşmelerle ilgili olarak "Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürmeyi karar altına aldık" demişti. Erdoğan, Draghi ve Macron ile EuroSam meselesini görüştüklerini söylemişti.

Erdoğan, Fransa'da Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası "bu yeni sürecin güçlü bir şekilde başlatılmasını temenni ettiğini" belirtmişti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de bugünkü basın toplantısında üçlü görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini ancak gelecek haftalarda yapılmasını beklediğini açıkladı.

'Putin ateşkes veya Zelenskiy görüşmesi için şartların olgunlaşmadığını düşünüyor'

Draghi basın toplantısında, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine de değindi.

Draghi'nin açıklamasına göre İtalya Başbakanı görüşmede Putin'e barış çağrısı yaptı, Rusya lideri ise ateşkes için gerekli koşulların henüz mevcut olmadığını söyledi. Draghi, Putin'e Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile doğrudan görüşmesi önerisi de yaptı ancak Putin bunun için de koşulların henüz olgunlaşmadığı yanıtını verdi.

Draghi ayrıca hem Rusya hem de Ukrayna'nın İtalya'yı garantör ülkeler arasında istediğini de açıkladı.