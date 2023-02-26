İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 28 ölü
Dünya Haberleri
İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında göçmen teknesi battı.
İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında göçmen teknesi battı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, can kaybının 28 olduğunu, 40 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında yaklaşık 100 kişinin olduğu düşünülen göçmen teknesi battı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Crotone, itfaiye ve Sahil Güvenlik müdahalesi yapılıyor. Yaklaşık 40 kişi kurtarıldı. Müdahale devam ediyor. Şu ana kadar 28 cansız bedene ulaşıldı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya