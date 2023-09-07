İsviçre, Yunanistan'daki sel sonrası çalışmalara destek veriyor

İsviçre'nin, Yunanistan'ın Tesalya bölgesindeki sel sonrası yürütülen çalışmalara destek verdiği bildirildi. İsviçre ekibi, 3 helikopterle malzeme ve personel taşımacılığına yardım edecek.

İsviçre'nin, Yunanistan'ın Tesalya bölgesindeki sel sonrası yürütülen çalışmalara destek verdiği bildirildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın X platformu hesabından yapılan paylaşımda, İsviçre'den Meriç bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden ekibin, sel sonrası devam eden çalışmalara da destek vereceği aktarıldı.

Paylaşımda, İsviçre ekibinin Tesalya'da 3 helikopterle malzeme ve personel taşımacılığına yardım edeceği belirtildi.

İsviçre, 1 Eylül'de Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına destek için 3 askeri helikopter ile personel yollamıştı.