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İsviçre Uluslararası Hava Yolları Beyrut'a Uçuşları Askıya Aldı

İsviçre Uluslararası Hava Yolları, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik nedeniyle Beyrut'a yönelik uçuşları askıya aldığını duyurdu. Çatışmaların uzaması ve güvenlik endişeleri sebebiyle Beyrut'a olan uçuşlar 28 Ekim'e kadar iptal edildi.