İsviçre Uluslararası Hava Yolları Beyrut'a Uçuşları Askıya Aldı
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İsviçre Uluslararası Hava Yolları, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik nedeniyle Beyrut'a yönelik uçuşları askıya aldığını duyurdu. Çatışmaların uzaması ve güvenlik endişeleri sebebiyle Beyrut'a olan uçuşlar 28 Ekim'e kadar iptal edildi.
İsviçre Uluslararası Hava Yolları, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik nedeniyle Beyrut'a yönelik uçuşları askıya aldığını açıkladı.
İsviçre Uluslararası Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların uzamasının göz ardı edilemeyeceği, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin tehlikeye atılmayacağı bildirildi.
Beyrut'a uçuşların 28 Ekim'e kadar gidiş-dönüş olarak iptal edildiği belirtilirken, bununla ilgili kararın daha sonra yeniden değerlendirileceği kaydedildi.
Zürih'ten Beyrut'a 17, 19, 24 ve 26 Ekim'deki uçuşlar iptal edilirken, bilet ücretlerinin de iade edileceği ifade edildi.