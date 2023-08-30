İsviçre, Ukrayna'ya uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı gönderecek

İsviçre'nin Ukrayna'ya uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı göndereceği bildirildi.

İsviçre Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aracın, Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle mayın döşenmiş bölgeleri güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde temizlemek amacıyla İsviçre'deki Digger Vakfınca tasarlandığı kaydedildi.

Kırsal alanlarda mayın temizliği için tasarlanmış bir tür paletli araç olan "DIGGER D-250" isimli aracın teslim alındığı, teslimatın kara yolu ile eylülde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Digger Vakfınca tasarlanan aynı tipte ikinci aracın yıl sonuna kadar Ukrayna'ya teslimata hazır olacağı ve üçüncü proje üzerinde ise çalışıldığı kaydedildi.

Uzmanların, Ukraynalı yetkililere DIGGER D-250'nin kullanımı konusunda sahada eğitim vereceği de belirtildi.