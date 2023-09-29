İsviçre'nin, Ukrayna'da mayınlı alanların temizlenmesi için 100 milyon İsviçre frangı ayırdığı bildirildi. İsviçre hükümeti, Ukrayna'nın sivil ve tarımsal alanlarının mayından arındırılmasını öncelikli olarak gördüğünü açıkladı. Bu mali destek, Ukrayna'nın yeniden inşasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İsviçre, Ukrayna'da Mayın Temizlemesi İçin 100 Milyon Frank Ayırdı

İsviçre'nin, Ukrayna'da mayınlı alanların temizlenmesi için 100 milyon İsviçre frangı ayırdığı bildirildi.

İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda yıkıma uğrayan Ukrayna'nın sivil ve tarımsal alanlarının mayından arındırılması İsviçre'nin önceliği olduğu kaydedildi.

İsviçre'nin insani amaçlı mayın temizlenmesi için 100 milyon frank ayırdığı belirtilen açıklamada, bu desteğin Ukrayna'nın yeniden inşasına katkı sağlamayı amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, 2024-2027 yılları için tahsis edilen bu mali kaynağın, Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarınca temin edileceği bildirildi.

İsviçre Savunma Bakanlığının Ukrayna için bir mayın temizleme cihazı da temin ettiği belirtildi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, X platformundan yaptığı paylaşımda, "İsviçre'nin, Ukrayna'da insani amaçlı mayın temizlemeyi birinci öncelik haline getirmeye karar vermesinden gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.