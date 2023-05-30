İsviçre, KFOR askerlerine yapılan saldırıları kınadı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerine yönelik saldırıları kınadı ve Kosova'nın kuzeyindeki gerginlikle ilgili olarak sükunete dönüş çağrısı yaptı.

İsviçre, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerine yönelik saldırıları kınadı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsviçre, Zveçan'da barışı, güvenli ve istikrarlı ortamı sürdürmek için bulunan KFOR birliklerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyor." ifadesi yer aldı.

Kosova'nın kuzeyi için "sükunete dönüş" çağrısı yapılan paylaşımda provokasyonlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Protestolar düzenleniyor

Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'teki belediye binaları önünde toplanarak protesto düzenliyor.

Kosova Polisinin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamamalarını isteyen Sırplar, sabah polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalışmıştı.

Kosova Polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta da arbede yaşanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

Bölgede 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken seçimler, bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.