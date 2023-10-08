İsviçre, İsrail'in Bern Büyükelçiliği ve Cenevre Konsolosluğu'ndaki güvenlik önlemlerini artırdı
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İsviçre'nin, İsrail ile Filistin arasındaki gerilim nedeniyle İsrail'in Bern Büyükelçiliği ile Cenevre Konsolosluğundaki güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi. İsviçre Federal Polisi, alınan önlemlere ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
İsviçre'nin, İsrail ile Filistin arasındaki gerilim nedeniyle İsrail'in Bern Büyükelçiliği ile Cenevre Konsolosluğundaki güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.
İsviçre Federal Polisi, Bern'deki İsrail Büyükelçiliği ile Cenevre'deki İsrail Konsolosluğundaki güvenlik önlemlerini artırdığını belirtti.
Polis, alınan önlemlere ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.???????
Ne olmuştu?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail basınında, Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.