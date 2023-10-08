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İsviçre, İsrail'in Bern Büyükelçiliği ve Cenevre Konsolosluğu'ndaki güvenlik önlemlerini artırdı

İsviçre'nin, İsrail ile Filistin arasındaki gerilim nedeniyle İsrail'in Bern Büyükelçiliği ile Cenevre Konsolosluğundaki güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi. İsviçre Federal Polisi, alınan önlemlere ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.