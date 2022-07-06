İsviçre Dışişleri'nden 'Ukrayna'nın isteğine direndi' haberlerine yanıt

İsviçre Konfederasyonu Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, dün Lugano kentinde yapılan Ukrayna'yı Yeniden İnşa Konferansı'ndaki açıklamaları İngiliz basınına " İsviçre, Ukrayna'nın donmuş Rus varlıklarına el koyma planına direniyor" olarak yansıdı. Federal Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı yazılı açıklamada "İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Ukrayna makamlarının önerilerine 'direniş' ifade etmedi. Başkan Lugano konferansta yaptığı konuşmada İsviçre'deki yasal çerçeveyi anlattı" denildi.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal konferansta yaptığı açıklamalarda "Sebepsiz saldırganlık, saldırgan tarafından ödenmelidir" diyerek dondurulan Rus varlıklarının tazmin edilerek Ukrayna'ya verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Buna karşılık Başkan Cassis "Mülkiyet hakkı temel bir haktır, insan hakkıdır. Vatandaşların devletin gücüne karşı korunmasını sağlamalısınız. Liberal demokrasi dediğimiz şey budur" açıklamasını yaparak mülkiyet haklarının ihlal edilmesinin tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini ve yasal gerekçeye ihtiyaç duyulacağını söylemişti. Cassis'in bu açıklamaları İngiliz basınına ' İsviçre, Ukrayna'nın donmuş Rus varlıklarına el koyma planına direniyor' olarak yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya