İsviçre'deki Katolik Kilisesi'nde 1002 cinsel istismar olayının ardından başrahip görevinden ayrıldı

İsviçre'deki Katolik Kilisesi'nde 20. yüzyılın ortasından günümüze kadar 1002 cinsel istismar olayının belirlenmesinin ardından, iddialarda adı geçen Saint-Maurice bölgesel manastırının başrahibi Jean Cesar Scarcella görevinden ayrıldı.

İsviçre'deki Roma Katolik Kilisesi adına yayın yapan Kath'ın haberine göre, Katolik Kilisesi'ndeki onlarca yıldır süren istismarın belgelenmesinin ardından ilk kez üst düzey bir yetkili olan Scarcella'nın ismi anıldı.

Zürih Üniversitesi'nin kilisedeki cinsel istismar olayını araştırmasında adı geçen Scarcella, Valais kantonunda yer alan Saint-Maurice bölgesel manastırının başrahibi ve İsviçre Piskoposlar Konferansı'nın da aktif üyesi.

Bu konuyla ilgili yürütülecek davada sanık olan Scarcella, dava süresi boyunca görevini bırakacak.

Scarcella, "Soruşturma aynı zamanda bana karşı yapılan bir iddiayla da ilgili. Piskopos Bonnemain'e tam işbirliği yapacağım konusunda güvence verdim. Soruşturmanın bağımsızlığını sağlamak amacıyla manastır konseyi ve piskoposlar konferansı başkanıyla istişare ederek, ön soruşturma tamamlanana kadar Saint-Maurice başrahibi olarak görevimi askıya almaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Bir gence cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Scarcella, Vatikan'la temasa geçen Bern'deki Bruder Klaus kilisesinde rahip olan Nicolas Betticher'in iddiaları üzerine hedef alınmış ve soruşturma başlatılmıştı.

İsviçreli Piskopos Joseph Bonnemain de başlatılan ön soruşturmanın başına atanmıştı.

72 yaşında olan ve 2015'ten beri Saint-Maurice Manastırı'nın başkanlığını yapan Scarcella, Piskoposlar Konferansı'nda "inanç, ayin, eğitim, diyalog" bölümünden sorumlu.

Zürih Üniversitesi'nden araştırmacılar cinsel istismar dokümanlarını inceledi

Katolik Kilisesine bağlı İsviçre Piskoposlar Konferansı tarafından görevlendirilen Zürih Üniversitesinden araştırmacılar, kilise tarafından toplanan 1950'lerden günümüze kadar yayımlanmış gizli dokümanları incelemişti.

Araştırmacılar, yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarının ardından İsviçre Katolik Kilisesi'nde 20. yüzyılın ortasından günümüze kadar 1002 cinsel istismar vakasının yaşandığını tespit etmişti.

Araştırmada, cinsel istismarların neredeyse hepsinin yetişkin erkekler tarafından yapıldığı belirtilirken bu vakaların dörtte üçünün reşit olmayan kişileri içerdiği kaydedilmiş, cinsel istismar vakalarının yüzde 30'unun okullar ve evlerde meydana geldiği saptanmıştı.

Çalışmayı yürüten Prof. Monika Dommann ve Prof. Marietta Meier yaptıkları açıklamada, "saptanan vakaların buzdağının görünen yüzü olduğunu" vurgulamıştı.