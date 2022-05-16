İsviçre'de organını bağışlamak istemeyenler yasal olarak belirtecek - Haberler

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İsviçre'de organını bağışlamak istemeyenler yasal olarak belirtecek

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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İsviçre'de organını bağışlamak istemeyenler yasal olarak belirtecek

İsviçre'de organ bağışını yasal olarak belirtmeyen kişilerin organları, yeni yasayla bağışlanabilecek.

İsviçre'de organ bağışını yasal olarak belirtmeyen kişilerin organları, yeni yasayla bağışlanabilecek. 2024 yılında yürürlüğe girecek yasa dün halkın onayına sunuldu ve yapılan referandumla İsviçre halkı, yüzde 60,2 oyla yasayı kabul etti.

Referandumla kabul edilen Organ Nakli Yasası'na göre, daha önce organ bağışı yapmamış kişilerin organlarını herhangi bir yasal belge bulunmaması durumunda bağlanmış sayılacak. 2024 yılında yürürlüğe girecek yasayla kişiler, öldükten sonra organ bağışçısı olmak istemiyorlarsa bunu yasal bir şekilde kayıt altına alması gerektiği ifade edildi. Açıklamada "Prensip olarak, (kişi) yaşamı boyunca bağış yapmak istemediğini belirtmediği sürece, her insan organ ve doku bağışçısı olarak kabul edilir. Kişi yaşamı boyunca isteğini ifade etmemişse kişinin yakınları, organ bağışına aleyhte karar vereceğini bilir veya şüphelenirse organ bağışını reddedebilir" denildi.

Açıklamada hiçbir akrabaya ulaşılamıyorsa ve kişi tarafından imzalanan yazılı bir belge yoksa organ bağışı gerçekleşmeyeceği vurgulandı. İsviçre'ye seyahat edeceklerde organ bağışı durumu söz konusu olması durumunda ise seyahat öncesi 'Organ bağışı kartı' doldurulması ve imzalanması gerekebileceği ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

İsviçre, Dünya, Haberler

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