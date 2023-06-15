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İsviçre Büyükelçisi, Erdoğan'a Yönelik Eylemler Nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

İsviçre Büyükelçisi, Erdoğan'a Yönelik Eylemler Nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

Dünya Haberleri

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, dün Zürih'te gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İSVİÇRE'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, dün Zürih'te gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, dün Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma eylemleri nedeniyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından bakanlığa davet edildi. Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ayrıca, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanlığı İsviçre Ankara Dünya Haberler

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