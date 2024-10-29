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İsveç'ten Ukrayna'ya 63 Milyon Avro Savunma Yardımı

İsveç'ten Ukrayna'ya 63 Milyon Avro Savunma Yardımı
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İsveç, Ukrayna'nın savunma sanayisine 63 milyon avro yardım sağlayacak. Bu yardımın 20 milyon avrosu askeri teçhizat alımına, 43 milyon avrosu ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek için kullanılacak.

İSVEÇ'in Ukrayna'ya savunma ekipmanı alımı için 63 milyon avro yardımda bulunacağı belirtildi.

İsveçli yetkililer, ilgili kurumlara, Kiev'e nakledilmek üzere Ukrayna savunma sanayi tarafından askeri teçhizat satın alınması için 20 milyon avroluk destek vereceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ukrayna'da üretimin artırılmasıyla Avrupa'nın genel savunma sanayi üssü güçlendiriliyor" denildi.

İsveçli yetkililere göre, 43 milyon avro daha Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne hızlı ve etkili destek sağlamak amacıyla gönderilecek. İsveç, F-16 savaş uçakları için füze, ülkenin donanması için eğitim veya mayın temizleme dahil olmak üzere askeri teçhizat alımı amacıyla NATO-Ukrayna Fonu'na katkıda bulunmayı planlıyor.

Hükümet verilerine göre İsveç, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 57,4 milyar kron yardım ayırdı; bunun 48,4 milyar kronu askeri yardım oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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