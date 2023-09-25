İsveç'teki bir camide çıkan yangın büyük hasara yol açtı

İsveç'in Eskilstuna kentinin Arby ilçesinde bulunan bir camide çıkan yangın, büyük hasara neden oldu. Cami yetkilileri yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtirken, polis soruşturma başlattı.

İsveç'in Eskilstuna kentinin Arby ilçesinde bir camide çıkan yangının büyük hasara yol açtığı bildirildi.

İsveç devlet radyosu SR'ye açıklamada bulunan Arby Camisi İletişim Başkanı Anas Deneche, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtti.

Caminin yakınında oturan bir aileden 1 senedir tehdit aldıklarını vurgulayan Deneche, "Aile tarafından 1 sene boyunca tehdit ve fiziksel saldırılara maruz kaldığımız polis raporlarında mevcut. Bu yangının kundaklama sonucu çıktığından eminiz." ifadelerini kullandı.

Arby polisinden yapılan yazılı açıklamada, yangın sonrası caminin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.