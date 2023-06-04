İsveç'te PKK/YPG destekçileri Erdoğan ve NATO'yu hedef alan gösteri düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İsveç'in NATO üyeliğini hedef alan gösteri düzenledi. Terör yandaşları, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni terör yasasının iptalini istedi ve İsveç parlamentosunu istifaya davet etti. Polis eşliğinde 3,5 saat süren gösteride yaklaşık 1000 kişi yer aldı.