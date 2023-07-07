İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılması Pakistan'da Protesto Edildi

Başbakan Şahbaz Şerif'in çağrısıyla İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı Pakistan genelinde gösteriler düzenlendi. Protestocular İsveç karşıtı sloganlar attı ve İslamofobik zihniyete dikkat çekti. Pakistan, konuyu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde gündeme getireceğini açıkladı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Pakistan genelinde protesto edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif'in protesto çağrısıyla başkent İslamabad dahil birçok şehirde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı gösteriler düzenlendi.

Birçok şehirde cuma namazının ardından başlayan gösterilerde eylemciler İsveç karşıtı slogan attı.

"İslamofobik zihniyet" vurgusu

Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, söz konusu Kur'an-ı Kerim olduğunda tüm Pakistan'ın birleştiğini belirterek, İslam ümmetinin İsveç'teki olaydan rahatsız olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının yükselen İslamofobik zihniyetin bir ürünü olduğunu vurguladı.

Zerdari, Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı adına Cenevre'de 11 Temmuz'da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) oturumunda konuyu gündeme getireceğini kaydetti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.