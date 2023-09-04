İsveç'te Kur'an-ı Kerim Protestoları Sürüyor

İsveç'in Malmö kentinde, Irak asıllı Salwan Momika'nın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve protestolara neden olan olaylar devam ediyor. Protestocular, ifade özgürlüğüne saldırı olarak değerlendirdikleri bu eylemlere tepki gösteriyor.

İsveç'in Malmö kentinde, dün Irak asıllı Salwan Momika'nın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle başlayan protestolar gece de sürdü.

Momika'nın Malmö'de polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması nedeniyle kent protestolara sahne oldu.

Rosengard bölgesinde dün gece 100 kişilik bir grup bölgede bulunan bir çöp evini ve 20 aracı ateşe verdi. Grup, "Kur'an-ı Kerim'e saldırmak ifade özgürlüğü değil", "Artık yeter, kutsalımıza saldırmayın" yazılı pankartlar taşıdı. Polisin müdahalelerine taş atarak karşılık veren grup, sabaha karşı dağıldı.

Malmö polisinden yapılan açıklamada, olaylarla ilgili "şimdilik" kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Malmö Emniyet Müdürü Petra Stenkula, yaptığı yazılı açıklamada, Rosengard bölgesinde bir kez daha şiddet ve vandalizm eylemleri görmenin son derece üzücü olduğunu belirterek polisin sabaha kadar iyi iş çıkardığını ve göstericileri sakinleştirdiğini kaydetti.

Başbakan Kristersson: "Bu olaylarla sonuna kadar mücadele edeceğiz"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, Malmö'deki olayların korkunç olduğunu söyledi.

Kristersson, "Bunlar İsveç'teki şiddet dalgalarının bir parçası ve korkunç olaylar. Hükümet bu olaylarla sonuna kadar mücadele edecek." dedi.

İsveç'in Malmö kentinde Müslümanların yoğun olduğu Varnhemstorget bölgesinde dün polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e saldıran Irak asıllı Salwan Momika'yı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü tutuklanmıştı.

Momika, göstericilerin tepkisi nedeniyle olay yerinden zırhlı araçla kaçırılmıştı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.