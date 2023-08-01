İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e Yapılan Saldırıya Kırgızistan'dan Tepki

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıya ilişkin İsveç makamlarının, insanların dini duygularını etkileyen olumsuz durumların önüne geçilmesi için önlem alması gerektiğini söyledi. İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıya ilişkin İsveç makamlarının, insanların dini duygularını etkileyen olumsuz durumların önüne geçilmesi için önlem alması gerektiğini söyledi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Kulubayev İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, taraflar, Kırgızistan ile İsveç arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliği konularını ele alırken, siyasi temasların sürdürülmesinin ve çeşitli düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.

Kulubayev, İsveç makamlarının, insanların dini duygularını etkileyen, Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırılar gibi olumsuz durumların önüne geçmek için önlem alması gerektiği görüşünü dile getirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de ülkesinde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin hükümetinin görüşünü paylaştı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.