İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İsveç Parlamentosu önünde toplanan binden fazla gösterici, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar açtı.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Daha sonra şehir merkezinde yürüyüşe geçen göstericiler, İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, olaysız sona erdi.