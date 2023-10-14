İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler, Filistin'e destek mesajlarıyla birlikte aşırı sağcı grupların alandan çıkarılmasını talep etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Başkentin işlek meydanlarından Segels Torg'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Çok sayıda İsveçli, Filistinli, Arap ve farklı milletlerden, her yaş grubundan insanların katıldığı gösteride, sık sık "Özgür Filistin", "Özgür Kudüs", "Gazze'ye özgürlük" sloganları atıldı, Filistin bayrakları taşındı.

Göstericilerin taşıdıkları dövizlerde Gazze'ye bombardımanın ve sivillere yapılan saldırıların durdurulmasına yönelik mesajlar yer aldı.

Aşırı sağcı grup, İsrail bayrağını yırttı

Alana gelen Neonazi aşırı sağcı İskandinav Direniş Hareketi (NRM) üyelerinden bir grup da İsrail bayrağını yırttı.

Filistin'i destekleyen göstericiler bunun üzerine, "Sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz" şeklinde slogan atarak, aşırı sağcı grubun alanı terk etmesini istedi.

Polisin müdahalesiyle aşırı sağcı grup alandan çıkarıldı.