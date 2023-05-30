İsveç'te daimi ikamet izni için dil sınavı zorunluluğu getirilebilir

İsveç hükümetine sunulan bir rapor, daimi ikamet izni almak isteyen yabancıların dil sınavlarını geçmelerini ve İsveç toplumunun nasıl işlediğine dair bilgi sahibi olduklarını teyit etmelerini öngörüyor. İsveç Göç İşleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, amaçlarının entegrasyonu ve bireyin topluma aktif olarak katılma fırsatlarını artırmak olduğunu söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezindeki Kralın Bahçesi'ndeki çiçek açan kiraz ağaçlarının altında vakit geçiren insanlar, 23 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Ming/Xinhua)

İsveç Göç İşleri Bakanı Maria Malmer Stenergard İsveç Televizyonu'na (SVT) yaptığı açıklamada, "Bu ülkede yaşayacak ve çalışacak birinin İsveç dili hakkında bilgi sahibi olması ve İsveç toplumunun temel koşullarına aşina olması kesinlikle çok önemlidir. Kişi hangi yükümlülüklere ve aynı zamanda hangi haklara sahip olduğunu anlamalıdır" dedi.

STOCKHOLM, 30 Mayıs (Xinhua) -- İsveç'te hükümete sunulan bir rapor, daimi ikamet izni almak isteyen yabancıların, dil sınavlarını geçmelerini ve İsveç toplumunun nasıl işlediğine dair bilgi sahibi olduklarını teyit etmelerini öngörüyor.

Yargıtay Meclis Üyesi Fredrik Fries'in Pazartesi günü sunulan raporuna göre, daimi ikamet talep eden 18 yaş ve üstü yabancılar için uygulanacak bu sınavların 2027'de uygulamaya girmesi gerekiyor.

İsveç Göç İşleri Bakanı Maria Malmer Stenergard İsveç Televizyonu'na (SVT) yaptığı açıklamada, "Bu ülkede yaşayacak ve çalışacak birinin İsveç dili hakkında bilgi sahibi olması ve İsveç toplumunun temel koşullarına aşina olması kesinlikle çok önemlidir. Kişi, hangi yükümlülüklere ve aynı zamanda hangi haklara sahip olduğunu anlamalıdır" dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İskandinav Bahçeleri'ni ziyaret eden insanlar, 30 Mart 2023. (Fotoğraf: He Miao/Xinhua)

Stenergard, "Amaç, entegrasyonu ve bireyin topluma aktif olarak katılma fırsatlarını artırdığı kapsayıcı bir toplumu teşvik etmektir" diye ekledi.

Bununla birlikte, SVT'nin bildirdiğine göre, kotalar kapsamında kabul edilen mülteciler ile zihinsel ve bedensel engelli bireyler sınavlardan muaf tutulacak. Sınava girip başarısız olan kişiler ise tekrar deneme hakkına sahip olacak.

Yargıtay Meclis Üyesi Fredrik Fries, "İsveç, böyle bir zorunluluğu olmayan birkaç ülkeden biri ve buradaki düşünce, İsveç mevzuatının diğer ülkelerinkine yaklaşması gerektiği" dedi.

İsveç Göçmen Dairesi'ne göre, 2022'de başka ülke vatandaşı olan 6.990 kişiye kalıcı oturma izni verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezindeki Kralın Bahçesi'nde çiçek açan kiraz ağaçlarının altında vakit geçiren insanlar, 23 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Ming/Xinhua)