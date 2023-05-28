İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, İsveç'in başkenti Stockholm'de coşkuyla kutlandı. Türk vatandaşları caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı ve Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde halay çekerek kutlama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, İsveç'in başkenti Stockholm'de coşkuyla kutlandı.
Fittja, Alby, Rinkbey ve Handen semtlerinde caddelere çıkan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.
Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı.
Daha sonra Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, halay çekerek ve slogan atarak kutlama yaptı.
Bu arada, Stockholm polisinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemlerini artırdığı gözlendi.