İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, İsveç'in başkenti Stockholm'de coşkuyla kutlandı. Türk vatandaşları caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı ve Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde halay çekerek kutlama yaptı.