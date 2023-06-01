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İsveç'te bıçaklı kavga: 4 yaralı

İsveç'te bıçaklı kavga: 4 yaralı

Dünya Haberleri

İsveç'te bir okulun yakınlarında yaşanan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İsveç'te bir okulun yakınlarında yaşanan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İsveç'in başkenti Stockholm'ın batısında yer alan Eskilstuna'daki bir okulun yakınlarında iki grup arasında kavga çıktı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 15 yaşlarındaki 4 öğrencinin bıçaklanarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Tam olarak kaç kişinin olduğunu bilmiyoruz. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığına dair bir bilgi yok" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Stockholm kavga İsveç Dünya Haberler

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