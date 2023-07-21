İsveç, Irak ile diyaloğu sürdürüyor

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı ve İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğinin basılması nedeniyle gerginleşen ilişkilerin düzelmesi için Iraklı yetkilerle temasta olduklarını ve diyaloğu sürdürdüklerini açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı ve İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğinin basılması nedeniyle gerginleşen ilişkilerin düzelmesi için Iraklı yetkilerle temasta olduklarını ve diyaloğu sürdürdüklerini açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Müdürü Karin Bolin, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in telefonla görüştüğünü söyledi.

Iraklı yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini aktaran Bolin, "Iraklı yetkililerle dışişleri düzeyinde ve yerel düzeyde temaslarımız oldu. Temaslarımız ve diyaloğumuz devam ediyor. Tekrar eski duruma dönülmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, 20 Temmuz'da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına alarak hakaretler etmişti.

Bağdat'ta Sadr Hareketi yanlıları da provokasyondan bir gün önce İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Daha sonra Bağdat yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istemişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetlemişti.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.