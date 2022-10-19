İsveç'in yeni Dışişleri Bakanı'ndan NATO açıklaması: Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz

İsveç'te geçtiğimiz günlerde yeni hükümet kuruldu. Hükümetin öncelikli amacında ülkenin NATO'ya üye olması yer alırken İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "İsveç Meclisi'nde bu konuda geniş bir mutabakat var. NATO üyesi olmalıyız. NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmesi için Türkiye ile imzaladığı anlaşma kapsamında ülkelerinde terör örgütü üyelerini barındırmayacaklardı. İsveç'te yeni kurulan hükümet NATO üyeliğini önceleyeceğini belirterek bu konuda dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

''NATO ÜYESİ OLMALIYIZ''

İsveç'in yeni Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "NATO üyesi olmalıyız" derken, "İsveç Meclisi'nde bu konuda geniş bir mutabakat var. NATO üyesi olmalıyız. NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz'' ifadelerini kullandı.

''YENİ HÜKÜMET ANLAŞMAYI UYGULAMAKTA KARARLI''

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi güvenlik sorununu yaşadıklarına işaret ederek, "Umudum, İsveç'in Finlandiya ile yıl sonunda NATO üyesi olacağı yönünde. Yeni hükümet ve Finlandiya, Türkiye ile yapılan anlaşmanın maddelerini uygulamakta kararlı" dedi.

YENİ HÜKÜMET GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KURULDU

Öte yandan İsveç'te parlamento, seçimlerden 36 gün sonra Ilımlı Muhafazakar Parti'nin lideri Ulf Kristersson'u yeni başbakan olarak seçti. Parlamento Kristersson'un başbakanlığı için güven oylamasına gitti. 176'ya "evet"e karşı 173 hayır ile İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson oldu. Ulf Kristersson, oylaması sonrası kendisini destekleyenler tarafından ayakta alkışlandı.