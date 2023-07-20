İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği Ateşe Verildi

İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binasının ateşe verilmesiyle ilgili yapılan açıklamada, elçilik personelinin güvende olduğu belirtilerek, elçilik binasına yapılan saldırı kınandı ve Irak makamlarının diplomatik misyonları ve personeli koruma görevinde başarısız olduğu ifade edildi.

Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği yakınlarında İsveç'teki Kuran-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etmek üzere toplandı. Söz konusu kişiler, elçilik binasına girerek binanın bazı kısımlarını ateşe verdi.

İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binasının bazı kısımlarının Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar tarafından ateşe verilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada gece yerel saatle 02: 00 civarı şiddet yanlısı protestocuların, Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğine saldırdığı; binaya girildiği, tahrip edildiği ve ateşe verildiği belirtildi. Bir ay önce de benzeri bir olayın yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, "Yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez ve Hükümet bu saldırıları şiddetle kınamaktadır. Irak makamlarının Viyana Sözleşmesi uyarınca diplomatik misyonları ve personeli koruma konusunda kesin bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Irak makamlarının bu sorumluluklarında ciddi bir başarısızlığa uğradıkları açıktır. Hükümet olarak duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek üzere üst düzey Iraklı temsilcilerle temas halindeyiz. Stokholm'deki Irak maslahatgüzarı da aynı amaçla Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacaktır. İsveç Büyükelçiliği personeli neyse ki güvenli bir yere ulaşabilmiştir. Hükümet, olayın ardından alınması gereken ilave tedbirleri gözden geçirmektedir" denildi.

OLAYIN PERDE ARKASINI ÖĞRENMEK VE FAİLLERİ TESPİT ETMEK İÇİN SORUŞTURMA TALİMATI

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada yaşanan olay bakanlık tarafından 'en güçlü şekilde' kınandı ve "Bu eylem, diplomatik misyonlara saldırı ve güvenliklerini tehdit etme kapsamına giriyor. Bakanlık, Irak hükümetinin, olayın koşullarını ortaya çıkarmak ve bu eylemin faillerini tespit etmek ve yasaya göre sorumlu tutmak için yetkili güvenlik makamlarına acil bir soruşturma yürütmeleri ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları talimatını verdiğini teyit eder" denildi.