İsveç Dışişleri Bakan Linde'den Türkiye mesajı: Mutabakatı onurlandıracağız - Haberler

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İsveç Dışişleri Bakan Linde'den Türkiye mesajı: Mutabakatı onurlandıracağız

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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İsveç ve Finlandiya için Katılım Protokelleri'nin imza törenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç ve Finlandiya için Katılım Protokelleri'nin imza törenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Linde, ' Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında yapılan mutabakatı onurlandıracağız' dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Linde, gelen Türkiye sorusu üzerine Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında yapılan görüşmelerin oldukça saygılı ve güvenlik endişeleri kapsamında ciddi olduğunu belirtti. Linde, 'Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında güvenlik ve terör konusunda Türkiye'nin endişelerini gidermek için bir mutabakat anlaşması imzaladık. O mutabakatı onurlandıracağız, bunun takipçisi olacağız ve ortak bir mekanizmamız da olacak. Bu yüzden umarım üç ülke, İsveç, Finlandiya ve Türkiye bunun iyi bir mutabakat olduğunu görebilir' dedi.

HAAVISTO: ANLAŞTIK, İLERLEYEBİLİRİZ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ise Türkiye-Finlandiya arasında uzun vadeli çok iyi bir ilişki olduğunu belirterek, 'Elbette Türkiye ile çok iyi ve uzun vadeli bir ilişkimiz var. Türkiye Avrupa Birliği üyeliği için başvurduğunda bu süreci savunan ülkelerden biri de biziz. Türkiye ile barış, arabuluculuk konularında çok yakın bir işbirliğimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile düzenli temaslarımız var. Mutabakat aslında Türkiye'nin dile getirdiği terörden PKK'ya kadar tüm endişeleri ele aldık. Mutabakatta atılması gereken adımlar belirtildi. Bu işbirliğine dayanarak ilerleyebiliriz' ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya Türkiye İsveç Dünya Güncel Haberler

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