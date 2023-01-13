İsveç Başbakanı, Stockholm'deki Erdoğan karşıtı eylemi kınadı: NATO'ya üyelik başvurumuzu sabote etmek istiyorlar

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bazı Kürt aktivistlerin dün başkent Stockholm'de gerçekleştirdikleri eylemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuklasını bir binanın önündeki direğe ayaklarından asıp bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmalarını kınadı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bazı Kürt aktivistlerin dün başkent Stockholm'de gerçekleştirdikleri eylemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuklasını bir binanın önündeki direğe ayaklarından asıp bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmalarını kınadı.

Ulf Kristersson, TV4 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Demokratik seçimle göreve gelmiş bir yabancı liderle bu şekilde alay edilmesi çok ciddi bir gelişmedir" dedi.

Kristersson bu gösteriyle, İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvurunun sabote edilmek istendiğini söyledi.

İsveç Başbakanı, bu tip eylemlerin, ülkesinin güvenliği için de tehlike teşkile ettiğini belirtti.

Kristersson ayrıca geçmişte ülkesinin önde gelen iki siyasetçisinin suikast sonucu hayatını kaybettiklerini hatırlattı.

1986'da İsveç Başbakanı Olof Palme silahlı, 2003'te de İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh bıçaklı saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Stockholm'de yaşananlar sonrası İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak’ta yapacağı ziyareti iptal etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "İsveç'in hem FETÖ hem PKK/YPG ile mücadele sözü var. Yeni hükümetten olumlu adımlar gördük, açıklamalarda olumlu ama eylemde görmemiz lazım. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Terör örgütü PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeli yoluna mayın döşüyor. Bu mayınları temizlemek İsveç’in görevi. Burada terör örgütüne para da toplanıyor, insan da devşiriliyor. Tercih İsveç’indir, İsveç’in bu konuda bir tercihte bulunması şarttır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da "Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle" Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından tarafsızlık politikalarını bırakıp NATO üyeliği için başvuruda bulundu.

İki ülkenin üyeliği için, Türkiye dahil NATO üyesi 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onayı gerekiyor.

NATO'da halen İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini parlamentolarında onaylamayan ülkeler ise Türkiye ve Macaristan.