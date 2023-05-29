İsveç Başbakanı Kristersson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik etti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik etti. Kristersson İsveç Başbakanlığının resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Yeniden seçildiğiniz için tebrikler Recep Tayyip Erdoğan. Ortak güvenliğimiz gelecekteki bir önceliktir" dedi. - STOCKHOLM

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