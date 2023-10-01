İsveç, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

İsveç, Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişimini şiddetle kınayarak, Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığını teyit etti.

İsveç, Ankara'daki terör saldırısı girişimini kınayarak, "Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.

Ankara'da sabah saatlerinde düzenlenen terör saldırısı girişimi birçok ülke tarafından kınandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada, İsveç'in Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişimini şiddetle kınadığını belirterek, "Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesini diliyoruz" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise yaptığı açıklamada, Ankara'daki düzenlenen terör saldırısı girişimi karşısında dehşete düştüğünü belirterek, "İsveç her türlü terörizmle mücadele konusunda Türkiye ile uzun vadeli bağlılığı ve ortaklığı konusunda kararlıdır. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. - STOCKHOLM