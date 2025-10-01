İşte İsrail'in Sumud Filosu'na saldırdığı anlar

İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu'na saldırırken; filoda bulunan Adara gemisine çıktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nun çevresi İsrail donanmasına ait gemilerle kuşatıldı. Filoyla iletişim tamamen kesilirken, İsrail ordusu Alma, Adara ve Sirius gemilerine çıkarak müdahaleye başladı.

FİLO YOLUNA DEVAM EDİYOR

İki geminin mürettebatlarının İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi. Tüm saldırılara rağmen soykırımcı İsrail'in ele geçiremediği gemiler Gazze'ye doğru yola devam ediyor.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Filoya ait gemilere müdahale eden İsrail askerlerinin filoya ait Adara gemisine çıktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.