Haberler

İşte İsrail'in Sumud Filosu'na saldırdığı anlar

İşte İsrail'in Sumud Filosu'na saldırdığı anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail saldırdı. Filoya ait gemilere askerler çıkarken; filoda bulunan Adara gemisine çıktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu'na saldırırken; filoda bulunan Adara gemisine çıktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nun çevresi İsrail donanmasına ait gemilerle kuşatıldı. Filoyla iletişim tamamen kesilirken, İsrail ordusu Alma, Adara ve Sirius gemilerine çıkarak müdahaleye başladı.

FİLO YOLUNA DEVAM EDİYOR

İki geminin mürettebatlarının İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi. Tüm saldırılara rağmen soykırımcı İsrail'in ele geçiremediği gemiler Gazze'ye doğru yola devam ediyor.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Filoya ait gemilere müdahale eden İsrail askerlerinin filoya ait Adara gemisine çıktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kural hatası yapınca istifasını vermişti: Sakaryaspor'dan ret

Kural hatası yapınca istifasını vermişti: Sürpriz karar
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.