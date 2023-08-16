İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken arızalanan Moğolistan bandıralı genel kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi
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İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken arızalanan Moğolistan bandıralı genel kargo gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.
İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken arızalanan Moğolistan bandıralı genel kargo gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 104 metre boyundaki CORAL C isimli genel kargo gemisinin İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.
Açıklamada, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan refakatinde, KURTARMA-8 römorkörü tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye demirletildiği kaydedildi.