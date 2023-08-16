İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken arızalanan Moğolistan bandıralı genel kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi

İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken arızalanan Moğolistan bandıralı genel kargo gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.