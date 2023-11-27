İstanbul'dan Libya'ya seyir halindeki yolcu gemisi arıza nedeniyle demirledi
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İSTANBUL'dan Libya'ya seyir halindeyken Kadıköy açıklarında makina arızası yapan Kevalay Queen adlı yolcu gemisi Ahırkapı açıklarına demirledi.
İSTANBUL'dan Libya'ya seyir halindeyken Kadıköy açıklarında makina arızası yapan Kevalay Queen adlı yolcu gemisi Ahırkapı açıklarına demirledi.
Sabah saatlerinde, Kewalay Queen adlı yolcu gemisi Kadıköy açıklarında makina arızası yaptı. 147 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, kılavuz kaptan ve Kurtarma -12 römorkörü eşliğinde Ahırkapı Demir Sahasına demirledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya