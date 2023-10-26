İstanbul'daki camilerde Filistin için Fetih suresi okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli İrade Platformu işbirliğinde İstanbul'daki camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için dayanışma programı düzenlendi. Fetih suresi okunarak dua edildi ve yatsı namazı kılındı.

İstanbul'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli İrade Platformu işbirliğinde yatsı namazı öncesinde tüm camilerde Filistin için dayanışma programı düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Taksim ve Büyük Çamlıca başta olmak üzere kentteki camilerde yatsı namazı öncesi sela verildi.

Fetih suresinin okunduğu programda, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Duanın ardından yatsı namazı kılındı.