İstanbul'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de ölenler için Fetih suresi okundu ve dua edildi.

İstanbul'daki camilerde Filistin için dua edildi

İstanbul'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de ölenler için Fetih suresi okundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Fatih Camisi, Taksim Camisi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde yatsı namazı öncesi sela verildi.

Filistinlilere destek amacıyla Fetih suresi okunurken, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Duanın ardından yatsı namazı kılındı.

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