İHH'nın da aralarında bulunduğu uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından İstanbul'da 'Yemen İçin Hep Birlikte Konferansı' düzenlendi. Konferansta, Yemen'deki eğitim ve sağlık hizmetlerinde yaşanan son durum ele alındı.

Yemen'deki insani duruma ilişkin farkındalığı artırmak ve ülkeye dair yardım planlamalarında bulunmak amacıyla İhh'nın da aralarında bulunduğu uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından İstanbul'da ' Yemen İçin Hep Birlikte Konferansı' düzenlendi. Yemen'de eğitim ve sağlık hizmetlerinde yaşanan son durumun ele alındığı konferansta, devlet adamları, uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler görüşlerini paylaştı.

İhh İnsani Yardım Vakfı, Yemen Uluslararası Kalkınma Ajansı (YİAD), Kuveyt Uluslararası İslami Yardım Organizasyonu ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin de (İDSB) aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları tarafından 'Yemen İçin Hep Birlikte Konferansı' düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen konferansta, Yemen'deki eğitim ve sağlık konuları konuşuldu, çözüm önerileri paylaşıldı. 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen konferans, açılış konuşmalarıyla başladı.

"2 BİN 500 OKUL YIKILDI YA DA HASAR ALDI"

İlk konuşmacı YİAD Başkan Yardımcısı Dr. Abdul Raqeeb Abbad, Yemen'deki iç savaştan en çok etkilenen alanlardan birinin eğitim olduğunu belirterek "Savaş sebebiyle 2 bin 500 eğitim kurumu yıkıldı ya da hasar aldı. Konferansın en önemli amaçlarından biri, eğitim kurumlarının yeniden ihyası için adımlar atmak" dedi.

"EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANIYOR"

Daha sonra kürsüye gelen Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq, "Yemen'de 4 milyon insanın temel insani ihtiyaçlara ulaşamıyor. Eğitim ve sağlık alanında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bazı bölgelerdeki mayınlardan dolayı çok sayıda eğitim kurumumuz aktif değil. Yemen'de milyonlarca insanın hayatı tehlike altında" ifadelerini kullandı.

"YEMEN'DE BÜYÜK İHTİYAÇLAR VAR"

İhh Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç ise "Yemen'de gıda, sağlık, eğitim gibi temel alanlarda büyük ihtiyaçlar var. Yemen'e birçok kez gittim, orada atılan her adımda medeniyeti gördük. Yemen ile birlik olursak Yemen'in tekrar başarılı olabileceğine inanıyoruz. Yemen yine dünyanın önemli medeniyet merkezlerinden biri olabilir. Öncelikle güçlü olmamız gerekiyor" dedi.

"İSLAM DÜNYASI, ENGELLERİ BİRLİK OLARAK AŞABİLİR"

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal da "Dünyada çifte standart ve yeryüzü zenginliklerinin paylaşımındaki adaletsizliklerin yaraları derinleştirdi. İslam dünyası bu engelleri ancak, birlik ve beraberlikle aşabilir" diye konuştu.

İLK GÜN ÜÇ OTURUM GERÇEKLEŞTİ

Konferansın ilk gününde üç oturum gerçekleşti. Oturumlarda, Yemen'deki eğitimin genel durumu, Yemen'de ihtiyaç sahibi grupların eğitim alma konusunda yaşadıkları zorluklar ve Yemen'in kalkınmasına yönelik çalışmalarda insani yardım kuruluşlarının rolünün masaya yatırıldı.

Konferansın ikinci gününde ise dört oturum düzenlendi. Oturumlarda, Yemen'e yönelik insani yardım planlamaları, Yemen'de eğitim alanında duyulan ihtiyaçlar, kalkınma alanında eğitimin yeri ve Yemen'de insani yardım alanında gelecekte beklenen zorluklar gibi konular ele alındı.

"YEMEN'DE YENİ EĞİTİM PROJELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

'Yemen'de Eğitim Alanında Duyulan İhtiyaçlar' konulu ikinci oturumda, İHH Orta Doğu ve Kuzey Afrika Masası Koordinatörü Umut Bilgin sunum yaparak, İHH tarafından Yemen'in Taiz şehrinde açılan okul hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bilgin, "Okul 22 sınıftan oluşuyor ve 2 bin Yemenli öğrenci eğitim alıyor. En çok iç göç alan Marib şehri başta olmak üzere Yemen'de yeni eğitim projeleri için çalışıyoruz" diye konuştu.

Çeşitli ülkelerden katılımcıların iştirak ettiği konferans, gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi. Konferans katılımcıları tarafından, Yemen'in farklı bölgelerinde 15 okul inşa edilmesinin planlandığı duyuruldu.