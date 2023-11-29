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İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenen tanker kurtarıldı

29 Kasım 2023 15:54 Son Güncelleme: 15:56 Abone Ol

İstanbul'da lodos nedeniyle kıyıya sürüklenen Türkiye bandıralı tanker Kadriye Ana, mürettebatıyla birlikte kurtarıldı. Tankerde herhangi bir hasar olmadığı belirlendi ve gemi açığa yüzdürüldü. Geminin Tuzla Tersanesi'ne götürülmesi planlanıyor.