İstanbul'da Sel Felaketiyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

İstanbul'da yaşanan yoğun yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama sel felaketiyle ilgili 3 savcının görevlendirildiği açıklandı.

Yazılı açıklamada, " İstanbul'da 05.09.2023 tarihinde yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir

ilçelerinde etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, derhal soruşturma başlatılmıştır. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,

yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.