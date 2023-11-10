- İstanbul'da saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe vatandaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu

İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümünde her şehirde olduğu gibi İstanbul'da da saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Üsküdar'da ve Pendik'te siren seslerini duyan vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Bazı araç sürücüleri araçlarından inip saygı duruşunda bulunurken bazıları da saygı duruşuna korna çalarak eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anılıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de saat 9'u 5 geçe tüm yurtta adeta hayat durdu. İstanbul'da Üsküdar ve Pendik ilçelerinde siren seslerini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Üsküdar'daki meydanda araç sürücüleri ve iskelede bekleyen bir şehir hatları vapuru saygı duruşuna klakson çalarak eşlik etti.