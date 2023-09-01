İstanbul'da konteynır yüklü geminin kaptanı denize düştü, 20 saat sonra kurtarıldı

Gürcistan'dan İstanbul'a doğru hareket eden Liberya bayraklı konteynır yüklü geminin 2. Kaptanı Sarıyer açıklarında dengesini kaybederek denize düştü. Sahil Güvenlik ve denizdeki diğer gemilerin de katıldığı arama çalışmalarında 2. Kaptan yaklaşık 20 saat sonra kurtarıldı. Kaptanın güverteye çıkarıldığı anlar ise gemide çalışan bir Türk mürettebat tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gürcistan'dan İstanbul'a doğru hareket eden Liberya bayraklı konteynır yüklü geminin 2. Kaptanı Sarıyer açıklarında dengesini kaybederek denize düştü. Sahil Güvenlik ve denizdeki diğer gemilerin de katıldığı arama çalışmalarında 2. Kaptan yaklaşık 20 saat sonra kurtarıldı. Kaptanın güverteye çıkarıldığı anlar ise gemide çalışan bir Türk mürettebat tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Sarıyer Türkeli açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gürcistan Poti Limanından hareket eden Liberya bayraklı MSC NADRIELY isimli konteynır yüklü gemi İstanbul'a doğru yola çıktı. Gemi, Sarıyer Türkeli açıklarına geldiği esnada geminin 2. Kaptanı dengesini kaybederek denize düştü. Kaptanın denize düştüğünü gören gemi mürettebatı kurtarma çalışması başlattı.

Sahil güvenlik ve açıktaki gemiler seferber oldu

Sahil Güvenlik ekiplerinin ve Türkeli açıklarında bulunan diğer gemilerde 2. Kaptanı kurtarma çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 20 saatlik çalışmaların ardından 2. Kaptan deniz üzerinde görüldü. MOONLİGHT isimli ticari gemi tarafından kurtarılan 2. Kaptan gemi güvertesine çıkarıldı.

Dengesini kaybederek düşen ve 20 saatlik çalışmaların sonrasında kurtarıldığı geminin güvertesine çıkarıldığı esnada 2. kaptanın o anları gemide çalışan bir Türk mürettebat tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü konu ile ilgili sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "AAKK Merkezimize gelen, Türkeli açıklarında MSC NADRIELY gemisinde 2. Kaptanın bulunamadığı ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kayıp personel MOONLIGHT isimli ticari gemi tarafından denizde sağ olarak bulunmuş ve SGK unsurlarınca hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL