İstanbul'da karaya oturan yakıt tankeri çekildi

ZEYTİNBURNU Sahili'nde karaya oturan Kadriye Ana isimli yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı romörkör tarafından çekildi. Geminin onarım için Tuzla Tersanesi'ne götürüleceği öğrenildi.

İstanbul'da dün gece saatlerinde etkili olan fırtınada Kadriye Ana isimli yakıt tankeri sürüklenerek Zeytinburnu açıklarında karaya oturmuştu. Gece saatlerinde ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve itfaiye ekipleri gemide mahsur kalan 11 mürettebatı kurtarmıştı. Ekiplerin alandaki çalışmaları sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Yaklaşık 600 ton yakıt taşıyan gemideki kurtarma çalışmaları kapsamında, hasar tespit incelemesi, gemi mürettebatı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelinin de aralarında bulunduğu 15 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Hasar tespit çalışmalarının ardından hava şartlarının da uygun hale gelmesiyle yakıt tankeri; halatlarla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorköre bağlandı. Yarım saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çekilen yakıt tankerinin onarım için Tuzla Tersanesi'ne götürüleceği öğrenildi.