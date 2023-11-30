İstanbul'da Karaya Oturan Tanker Geminin Kaptanının Yardım İstediği Anlar Görüntülendi

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve yağış sonucu Zeytinburnu sahilinde karaya oturan 'Kadriye Ana' isimli tanker gemisinin kaptanının Kıyı Emniyeti'nden yardım istediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve yağış sonucu Zeytinburnu sahilinde karaya oturan 'Kadriye Ana' isimli tanker gemisinin kaptanının Kıyı Emniyeti'nden yardım istediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Zeytinburnu açıklarında önceki gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturan gemide mahsur kalan 11 mürettebat Kıyı Emniyeti tarafından, karada oluşturulan geleneksel varagele yöntemi aracılığıyla kurtarılmıştı. Yapılan çalışmaların ardından 'Kadriye Ana' isimli yakıt gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler yardımıyla Tuzla tersanesine götürüldü.

Kaptanının yardım istediği anların görüntüsü ortaya çıktı

Karaya oturan geminin yardım istediği ve battığını söylediği anlar geminin kaptanı tarafından yardım çağrısında bulundu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde gemi kaptanı, " Acil yardım, Bakırköy'deyiz. Acil römorkör. Batıyoruz. Gemi kırılmak üzere, gemi kayalıklara oturdu, kayalıklara çıkacağız" diyerek yardım istedi. - İSTANBUL