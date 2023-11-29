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İstanbul'da fırtına nedeniyle gemi karaya oturdu

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İstanbul'da etkili olan fırtına sonucunda Zeytinburnu açıklarında bir gemi dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Kurtarma ekipleri mürettabatı kurtarmak için çalışmalara başladı.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına ile birlikte Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bir gemi karaya oturdu.

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi. Zeytinburnu açıklarında bir gemi dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu. Gemide bulunan mürettabatı kurtarmak için sahile kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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