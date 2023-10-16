İstanbul Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. Çevre kirliliği oluşmadığı belirlendi.

İstanbul Maltepe açıklarında Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu.

Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. kaza nedeniyleherhangi bir çevre kirliliği oluşmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kazaya ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

"Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturmuştur. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz, 106,4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptanmıştır."