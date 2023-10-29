İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen tarihin en büyük resmigeçit İstanbul Boğazı'nda gerçekleşti. Binlerce vatandaş, milli üretim TCG Anadolu'nun rehberlik ettiği 100 savaş gemisi, jet ve helikopterlerin geçişini heyecanla izledi.

İstanbul Boğazı'nda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen tarihin en büyük resmigeçidini vatandaşlar heyecanla izledi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla milli üretim TCG Anadolu'nun rehberlik ettiği 100 savaş gemisinin yanı sıra jet ve helikopterlerle gerçekleştirilen resmigeçit, Boğaz'ın her iki yakasına gelen binlerce vatandaş tarafından takip edildi.

Resmigeçitte Sarayburnu'ndan hareket eden gemilere, jetler ve helikopterler Boğaz semalarında uçuş yaparak eşlik etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından komuta edilen resmigeçide vatandaşlar, alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak destek verdi. Aileleriyle birlikte geçişi izlemeye gelen çocukların heyecanlı oldukları gözlendi.

Resmigeçidi vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almayı da ihmal etmedi.

Yaklaşık iki saat süren resmigeçit, gün batımıyla birlikte unutulmaz görüntülere sahne oldu.

Resmigeçit, Boğaz'ın yanı sıra İstanbul'un farklı noktalarına kurulan seyir alanlarından da izlendi.