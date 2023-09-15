İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
Bartın'dan İngiltere'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda arızalanan RANIS isimli kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve Kurtarma-9 römorkörü refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.
Bartın'dan İngiltere'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün açıklamasında, RANIS isimli 82 metre boyundaki kuru yük gemisinin, Bartın'dan İngiltere'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde dümen arızası yaptığı belirtildi.
Açıklamada, kuru yük gemisinin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-9 römorkörü refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Dünya